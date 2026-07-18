Durante i 11 anni di mandato, il presidente della Repubblica ha concesso 71 provvedimenti di clemenza su un totale di 4230 richieste. Tra i casi più noti figurano l’amnistia a un uomo condannato per traffico di migranti e la grazia a una ex opinionista di un reality. La richiesta di grazia per un imputato coinvolto in un procedimento penale ha riacceso il dibattito sui provvedimenti di clemenza e la loro frequenza.

La richiesta della grazia per Mario Roggero ha fatto riaprire il dibattito sui provvedimenti di clemenza concessi da Sergio Mattarella. Negli undici anni di presidenza della Repubblica, il Capo dello Stato ha concesso 71 grazie su 4230 domande. Una percentuale molto bassa, dell’1,5%. Ma tra queste poche persone che hanno beneficiato “dell’indulgenza” che la Costituzione assegna unicamente al presidente, ci sono nomi importanti. Il calciatore scafista. Abdelkarim Alla F. Hamad (noto come Alaa Faraj) è uno dei casi più eclatanti. Ex calciatore libico, è stato graziato a fine 2025. Era stato condannato come scafista di una traversata tragica in cui morirono decine di immigrati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mattarella e le 71 grazie concesse nei suoi mandati: dallo scafista libico a Nicole Minetti, i casi più importanti

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