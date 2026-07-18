Durante le riprese di un film, il collega ha sentito urla e suoni strani provenire dal camerino di Matt Damon, che hanno causato preoccupazione. Robert Pattinson, presente sul set, ha espresso la sua convinzione che Damon fosse fuori controllo in quel momento. Non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla natura di quanto accaduto o su eventuali conseguenze.

Urla agghiaccianti e versi strani provenienti dal camerino di Matt Damon hanno seriamente messo in allarme il collega, che per un momento ha temuto il peggio. Cosa è successo al protagonista del kolossal di Christopher Nolan? Interpretare Ulisse in Odissea, il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan, ha richiesto a Matt Damon una preparazione tutt'altro che convenzionale. L'attore ha lavorato per costruire un personaggio capace di trasmettere, anche attraverso la voce e la presenza scenica, il peso di anni di battaglie, viaggi e sofferenze vissute dal leggendario eroe greco. Robert Pattinson, però, osservando da vicino questa trasformazione, è rimasto decisamente sorpreso in più di un'occasione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matt Damon è realmente impazzito sul set di Odissea? Robert Pattinson ne è convinto

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