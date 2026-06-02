Favignana, isola situata al largo della Sicilia occidentale, è nota per le sue spiagge e acque cristalline, frequentata come meta turistica estiva. In passato, era chiamata Aegusa, nome che significa “l’isola delle capre”. Recentemente, si sono svolti lavori di produzione audiovisiva con attori e registi noti, tra cui Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson e Christopher Nolan. La presenza di questi professionisti si è concentrata su alcune location dell’isola.

Nel versante occidentale della Sicilia si trova l’isola di Favignana, una meta estiva molto apprezzata dai turisti, un tempo conosciuta come Aegusa, ovvero “l’isola delle capre”. Omero narra che Ulisse e il suo equipaggio vi fecero sosta prima del loro sfortunato incontro con il Ciclope. Oggi l’isola ospita una ex tonnara e un castello in rovina, il Castello di Santa Caterina, che il regista Christopher Nolan ha raggiunto a piedi, camminando in salita fino a un’altezza di oltre 270 metri, in un giorno di fine 2024. Nolan ambienta spesso i film in mondi surreali o alternativi: Inception, Interstellar, Tenet, la trilogia di Batman. Eppure, forse più di qualsiasi altro regista del genere blockbuster, è un cultore di luoghi reali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dietro le quinte dell'Odissea con Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson e Christopher Nolan

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The Odyssey –First Look Trailer (2026) | Tom Holland , Matt Damon | Christopher Nolan Movie (4K)

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