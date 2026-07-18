Matt Damon e Ben Affleck si sono emozionati parlando dei figli che stanno crescendo e lasciando il nucleo familiare. Damon ha commentato che il tempo sembra passare troppo in fretta e non si può rallentare. Entrambi gli attori hanno condiviso sentimenti di nostalgia e commozione nel ricordare i momenti passati con i figli più giovani. L'intervista è stata pubblicata in occasione dell'uscita di un nuovo progetto cinematografico.

Così non possiamo non ritrovarci almeno un pochino perfino in Matt Damon che, in un'intervista a People in occasione dell'uscita del kolossal The Odyssey, racconta di come lui e il suo caro amico Ben Affleck si siano spesso confrontati e trovati d'accordo sul sentimento strano che accompagna l'idea di avere figli ormai grandi e indipendenti. «Siamo in una fase molto simile con i nostri figli, ed è sicuramente una nuova fase della vita», dice con candore Matt Damn parlando di sé e di Ben Affleck, ammettendo che basta pochissimo per farli commuovere all'idea. «Stiamo affrontando la situazione e accettando il fatto che sta accadendo», prosegue. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matt Damon e Ben Affleck si commuovono per i figli che lasciano il nido: «non si può rallentare il tempo»

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