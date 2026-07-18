Matrimonio in casa Ballando Simone Di Pasquale sposa Maria Di Stolfo

Da 361magazine.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Simone Di Pasquale si è sposato con Maria Di Stolfo in una cerimonia civile all’aperto. La celebrazione si è svolta tra fiori bianchi e gialli, con il sindaco che ha officiato la funzione, indossando la fascia tricolore. L’evento si è svolto in un ambiente riservato e semplice. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alla location precisa o ad altri partecipanti.

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Un matrimonio elegante e intimo per Simone Di Pasquale. Il ballerino storico di “Ballando con le Stelle” ha sposato Maria Di Stolfo in una cerimonia civile all’aperto, tra fiori bianchi e gialli e la fascia tricolore del sindaco a celebrare. L’evento tenuto segreto, è avvenuto il 9 luglio alle Terme di Stagliano, fuori Roma. A divulgarne i dettagli è un post condiviso sul profilo di Rossella Erra, che ritrae gli sposi nel momento dello scambio delle promesse. Lei in abito bianco con corpetto a cuore, guanti lunghi e velo. Lui in tight nero con bottone fiorito. Rossella Erra c’è e si commuove. Il volto noto della giuria di Ballando, ha documentato la giornata sui social insieme agli sposi, condividendola con il profilo di Maria Di Stolfo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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