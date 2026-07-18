Simone Di Pasquale si è sposato con Maria Di Stolfo, con una cerimonia che ha visto tra gli invitati Rossella Erra. La coppia ha celebrato il loro matrimonio in queste settimane, segnate da un countdown personale. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla coppia, mentre i dettagli sulla cerimonia non sono stati resi pubblici.

Un solo countdown, quello che in queste settimane ha scandito le giornate di Simone Di Pasquale, e non ha nulla a che fare con le coreografie di Ballando con le Stelle. Il 9 luglio, lo storico ballerino e oggi commentatore del programma di Milly Carlucci ha coronato una storia d’amore lunga e non priva di ostacoli, sposando la compagna Maria Di Stolfo nella meravigliosa cornice della campagna romana. Simone Di Pasquale si è sposato, nozze a Ballando con le Stelle. La data iniziale doveva essere quella del 27 luglio, che coincide con il compleanno di Maria, ma la coppia ha anticipato – e di molto – la tabella di marcia ed è già convolata a nozze. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale ha sposato Maria Di Stolfo: Rossella Erra tra gli invitati

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Ballando con le Stelle, il maestro Simone Di Pasquale si sposa: chi è la futura moglie

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