Elena D’Elia dopo Amici riparte dal suo EP Non è mica fantasia | Maria De Filippi mi ha insegnato che è bella la nicchia e mi ha incoraggiata a restare autentica – Intervista

Da superguidatv.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo la partecipazione al talent show, Elena D’Elia ha annunciato il ritorno sulla scena musicale con l’EP “Non è mica fantasia”. In un’intervista, ha riferito che durante il percorso televisivo ha ricevuto consigli da una figura del programma, che le hanno suggerito di mantenere l’autenticità e di valorizzare la propria nicchia. Ora, l’artista si concentra su nuovi progetti musicali, condividendo emozioni e crescita personale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Elena D’Elia si racconta, ai microfoni di SuperGuidaTv, tra emozioni, crescita personale e nuovi progetti musicali, dopo l’esperienza vissuta nel talent di Canale 5  Amici.  La giovane cantautrice parla del sostegno ricevuto dall’ideatrice e conduttrice del programma  Maria De Filippi, del significato del suo EP che prende il titolo dall’omonimo brano “Non è mica fantasia” e delle sfide che la attendono nel mondo della musica. Un percorso fatto di autenticità, sogni da realizzare e voglia di mettersi in gioco, senza paura di affrontare anche gli errori e l’incertezza del futuro. Intervista a Elena D’Elia di Amici. Appena uscita da Amici, che esperienza è stata per te? «Amici è stata un’esperienza inaspettata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.

elena d8217elia dopo amici riparte dal suo ep non 232 mica fantasia maria de filippi mi ha insegnato che 232 bella la nicchia e mi ha incoraggiata a restare autentica 8211 intervista
© Superguidatv.it - Elena D’Elia, dopo Amici riparte dal suo EP “Non è mica fantasia”: «Maria De Filippi mi ha insegnato che è bella la nicchia e mi ha incoraggiata a restare autentica» – Intervista
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DElia, dopo Amici riparte dal suo EP Non è mica fantasia - INTERVISTA

Video DElia, dopo Amici riparte dal suo EP Non è mica fantasia - INTERVISTA

Notizie e thread social correlati

Valentina Pesaresi: “Mi sentivo fragile ma Amici mi ha insegnato a credere in quello che canto. Pettinelli mi ha fatto ritrovare fiducia in me stessa. Maria De Filippi mi ha detto: fai quello che ti rende felice” – IntervistaValentina Pesaresi, cantante partecipante alla venticinquesima edizione di Amici, ha condiviso in un'intervista alcune riflessioni sul suo percorso...

Temi più discussi: Ad Amici ho stretto fortissimo la mano a Maria De Filippi perché non ci credevo. Le accuse di omofobia a Riccardo Stimolo? Si è scusato, è buonissimo. C’è la guerra, ma siamo speranzosi: parla Elena D’Elia; Elena D’Elia si racconta dopo Amici: Ho scoperto lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero debole; Chi è Elena D'Elia, la ventenne fiorentina finalista di Amici: la gavetta Londra e ora il primo Ep. Canto la debolezza dei forti; Elena D'Elia - Non è mica fantasia: Nuovo singolo e tracklist EP.

maria de filippi elena d elia dopoElena D’Elia, dopo Amici riparte dal suo EP Non è mica fantasia: Maria De Filippi mi ha insegnato che è bella la nicchia e mi ha incoraggiata a restare autentica ...L’ex allieva di Amici presenta il suo EP Non è mica fantasia e racconta il percorso di crescita vissuto nella scuola più famosa d’Italia ... superguidatv.it

maria de filippi elena d elia dopoElena D’Elia si racconta dopo Amici: Ho scoperto lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero deboleVent’anni, fiorentina, finalista del programma tv di Maria de Filippi: ecco chi è Elena D’Elia. La cantautrice: Il talent? Un’esperienza fortissima: all’inizio è stata dura poi mi sono rimboccata le ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web