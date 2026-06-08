Dopo la partecipazione al talent show, Elena D’Elia ha annunciato il ritorno sulla scena musicale con l’EP “Non è mica fantasia”. In un’intervista, ha riferito che durante il percorso televisivo ha ricevuto consigli da una figura del programma, che le hanno suggerito di mantenere l’autenticità e di valorizzare la propria nicchia. Ora, l’artista si concentra su nuovi progetti musicali, condividendo emozioni e crescita personale.

Elena D’Elia si racconta, ai microfoni di SuperGuidaTv, tra emozioni, crescita personale e nuovi progetti musicali, dopo l’esperienza vissuta nel talent di Canale 5 Amici. La giovane cantautrice parla del sostegno ricevuto dall’ideatrice e conduttrice del programma Maria De Filippi, del significato del suo EP che prende il titolo dall’omonimo brano “Non è mica fantasia” e delle sfide che la attendono nel mondo della musica. Un percorso fatto di autenticità, sogni da realizzare e voglia di mettersi in gioco, senza paura di affrontare anche gli errori e l’incertezza del futuro. Intervista a Elena D’Elia di Amici. Appena uscita da Amici, che esperienza è stata per te? «Amici è stata un’esperienza inaspettata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Elena D’Elia, dopo Amici riparte dal suo EP “Non è mica fantasia”: «Maria De Filippi mi ha insegnato che è bella la nicchia e mi ha incoraggiata a restare autentica» – Intervista

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DElia, dopo Amici riparte dal suo EP Non è mica fantasia - INTERVISTA

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