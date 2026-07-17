Matilda De Angelis ha sfoggiato un taglio corto e un look total white durante la cerimonia di apertura del Giffoni Film Festival 2026. La sua acconciatura e il vestito sono stati perfettamente coordinati, creando un’immagine elegante e curata. La scena si è svolta davanti a un pubblico di spettatori e fotografi che hanno immortalato il suo stile. La giornata inaugurale ha visto la presenza di numerosi ospiti e artisti.

C’era una volta la ragazza della porta accanto: al suo posto, oggi, c’è una diva che non sbaglia un colpo. Stiamo parlando di Matilda De Angelis, che ha decisamente approcciato con stile la giornata inaugurale del Giffoni Film Festival 2026. Arrivata a Giffoni Valle Piana per abbracciare i giovani giurati, la talentuosa attrice bolognese ha dimostrato a tutti come si rivoluziona un look estivo con un colpo di forbici ben piazzato ed una cascata di luce candida. Matilda De Angelis, che ha aperto il Giffoni Film Festival 2026 con un taglio corto nuovo di zecca. 17 luglio 2026, Giffoni Valle Piana: è ufficialmente partita la cinquantaseiesima edizione del Giffoni Film Festival, ed il primo grande colpo di fulmine sul Blue Carpet porta la firma di una strepitosa Matilda De Angelis. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matilda De Angelis, nuovo taglio corto e total white impeccabile al Giffoni Film Festival 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

David di Donatello 2026, i look sul red carpet: trionfa il total black, da Annalisa a Matilda De AngelisNella serata dedicata ai premi cinematografici, le celebrità hanno sfilato sul red carpet indossando principalmente outfit total black.

Matilda De Angelis lancia il trend dell'estate: il nuovo taglio di capelli stupisce i fanMatilda De Angelis ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli, che sta diventando il trend dell’estate.

Temi più discussi: Giffoni Film Festival 2026, gli ospiti da Allevi a Zerocalcare. FOTO; La lezione – Programmazione; Alex Belli e Simona Cavallari come volti della Magliana: il nuovo film sulla banda nasconde un'altra bellissima sorpresa nel cast; GIFFONI56 AL VIA: DA BELLA RAMSEY CON L’ANTEPRIMA DI APERTURA SUNNY DANCER.

Inizia la 56esima edizione del @giffonifilmfest! Tra gli ospiti della prima giornata #BellaRamsey, protagonista del film d'apertura #SunnyDancer, #MatildaDeAngelis e #DaciaMaraini. Ecco tutti gli appuntamenti del 17 luglio a #Giffoni56 x.com

La Lezione con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis arriva su Sky Cinema: quando vederloUn thriller psicologico che gioca con il confine tra realtà e percezione. La Lezione, il film diretto da Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, debutta in prima TV su Sky Cinema lun ... corrieredellosport.it

Matilda De Angelis, nuovo taglio corto e total white impeccabile al Giffoni Film Festival 2026Ad aprire le danze, al Giffoni Film Festival, è stata Matilda De Angelis e con un colpo di scena clamoroso: il nuovo taglio, abbinato al colore dell’estate. dilei.it