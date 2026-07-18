Massimo Ceccherini spunta un nome dietro i 300mila euro che lo salvano

Da notizieaudaci.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nome è emerso dietro a un pagamento di 300.000 euro che ha aiutato l’attore a coprire i debiti. L’attore aveva accumulato oltre 1,3 milioni di euro di debiti a causa della ludopatia. Dopo anni di difficoltà legate alla dipendenza dal gioco, è iniziato un percorso di ripresa. La somma è stata utilizzata per saldare alcune delle passività finanziarie accumulate nel tempo. La vicenda riguarda una situazione di grave indebitamento e di intervento per il pagamento di somme rilevanti.

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L’attore aveva accumulato oltre 1,3 milioni di euro di debiti a causa della ludopatia. Massimo Ceccherini riparte dopo anni segnati dalla dipendenza dal gioco e da una situazione economica ormai diventata insostenibile. Il Tribunale di Firenze ha infatti approvato il concordato minore, consentendo all’attore e regista toscano di ristrutturare un debito di circa 1 milione e 400mila euro accumulato tra Fisco e istituti di credito. A rendere possibile l’operazione è stato soprattutto il gesto di un benefattore rimasto anonimo, che ha versato 300mila euro per permettere l’accesso alla procedura prevista dalla legge per i casi di sovraindebitamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Temi più discussi: Un amico dona 300 mila euro e cancella i debiti di Massimo Ceccherini: così l'attore si salva da un crac da 1,4 milioni a causa del gioco d'azzardo; Il verdetto del giudice: Nessun imbroglio, la crisi nasce da una malattia - 3/4; La formula del salvataggio: 300 mila euro subito e 500 euro al mese - 2/4; Il percorso di ripresa sotto controllo - 4/4.

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