Un nome è emerso dietro a un pagamento di 300.000 euro che ha aiutato l’attore a coprire i debiti. L’attore aveva accumulato oltre 1,3 milioni di euro di debiti a causa della ludopatia. Dopo anni di difficoltà legate alla dipendenza dal gioco, è iniziato un percorso di ripresa. La somma è stata utilizzata per saldare alcune delle passività finanziarie accumulate nel tempo. La vicenda riguarda una situazione di grave indebitamento e di intervento per il pagamento di somme rilevanti.

L’attore aveva accumulato oltre 1,3 milioni di euro di debiti a causa della ludopatia. Massimo Ceccherini riparte dopo anni segnati dalla dipendenza dal gioco e da una situazione economica ormai diventata insostenibile. Il Tribunale di Firenze ha infatti approvato il concordato minore, consentendo all’attore e regista toscano di ristrutturare un debito di circa 1 milione e 400mila euro accumulato tra Fisco e istituti di credito. A rendere possibile l’operazione è stato soprattutto il gesto di un benefattore rimasto anonimo, che ha versato 300mila euro per permettere l’accesso alla procedura prevista dalla legge per i casi di sovraindebitamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Massimo Ceccherini, spunta un nome dietro i 300mila euro che lo salvano

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