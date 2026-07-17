Massimo Ceccherini libero dai debiti di gioco | un amico paga per lui 300mila euro

Il Tribunale di Firenze ha autorizzato l’attore toscano a saldare i debiti con l’erario e altri creditori, grazie a un pagamento di 300mila euro effettuato da un amico anonimo. Ceccherini risulta ora libero da debiti di gioco. La somma è stata versata per chiudere le pendenze finanziarie che lo coinvolgevano. La decisione permette all’attore di risolvere le questioni legali legate alle sue precedenti difficoltà economiche.

Buone notizie perMassimo Ceccherini. Il noto attore toscano ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Firenze per risolvere i suoidebiticon l’erario e altri creditori, grazie al versamento di300mila euro giunto da parte di un suo caro amico, rimasto anonimo. Il comico, che ha più volte ammesso di soffrire di una grave forma diludopatia, sta al momento affrontando un percorso al SerD di Pistoia, città dove risiede. Come riporta ilCorriere della Sera, Ceccherini aveva negli anni accumulato debiti per circa1 milione e 400mila euro nei confronti del fisco italiano e di vari istituti di credito. Per risolvere la difficile situazione, l’attore... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Ceccherini libero dai debiti: un amico paga 300mila euro per lui

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