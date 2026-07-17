Massimo Ceccherini non ha più debiti di gioco | un amico paga per lui 300mila euro

Un amico ha versato 300mila euro per saldare i debiti di gioco di un attore. Ora, l’attore dovrà pagare una quota mensile per i prossimi quattro anni per estinguere il restante debito. L’attore non ha più debiti di gioco grazie a questa somma. La cifra versata ha coperto l’intero importo dovuto, permettendogli di liberarsi dal debito. La gestione del pagamento sarà suddivisa in rate mensili.

Massimo Ceccherini è libero dai debiti di gioco. Un amico ha infatti versato 300mila euro in aiuto dell'attore che ora, per saldare l'intero debito, dovrà pagare solo una quota mensile per i prossimi 4 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dal buon Massimo Ceccherini reddit

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Mamma mia che stronzata enorme. Penso che non ci sia niente di più interessante che ascoltare le storie di quei criminali, così si capisce anche quello che hanno vissuto ma ovviamente meglio sparare a zero. x.com