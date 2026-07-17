Il Tribunale di Firenze ha approvato un piano di pagamento che permette a Massimo Ceccherini di estinguere i debiti, tra cui un debito di circa 300.000 euro legato a giochi d’azzardo. Un amico anonimo ha pagato questa somma, contribuendo a cancellare il debito. La decisione riguarda anche altri creditori e si riferisce a debiti maturati nel tempo. La procedura di pagamento è stata ufficialmente autorizzata oggi, 17 luglio 2026.

Un debito milionario salvato da un amico misterioso. Oggi, 17 luglio, 2026, il Tribunale di Firenze ha dato il via libera al piano che consente a Massimo Ceccherini di chiudere i conti con l’erario e con gli altri creditori. L’attore e regista toscano aveva accumulato debiti per circa 1 milione e 400mila euro tra istituti di credito e fisco, un’esposizione riconducibile alla dipendenza dal gioco d’azzardo che lui stesso ha ammesso e per la quale è in cura al SerD di Pistoia, città dove vive da un paio d’anni con la compagna. A rendere possibile l’accordo è stato il contributo di 300mila euro di un amico anonimo che nel provvedimento non viene nominato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massimo Ceccherini: cancellati debiti di gioco dell’attore, amico anonimo ha pagato 300mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Massimo Ceccherini non ha più debiti di gioco: un amico paga per lui 300mila euro

Massimo Ceccherini libero dai debiti di gioco: un amico paga per lui 300mila euroIl Tribunale di Firenze ha autorizzato l’attore toscano a saldare i debiti con l’erario e altri creditori, grazie a un pagamento di 300mila euro...

Cancellati i debiti di gioco di Massimo Ceccherini, un amico dona 300mila euro(ANSA) - FIRENZE, 17 LUG - Grazie all'aiuto di un amico anonimo, Massimo Ceccherini avrebbe azzerato i debiti che aveva accumulato nel corso degli anni, una cifra di circa 1 milione e 400mila euro. L' ... msn.com

Massimo Ceccherini, benefattore lo salva dai debiti di gioco che sforavano il milioneL'attore dovrà versare ora 500 euro al mese per i prossimi quattro anni all'Agenzia delle Entrate. Fondamentale anche l’aiuto della compagna che lo ha salvato da una vita tra alcol e droghe ... lanazione.it