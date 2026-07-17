Un amico anonimo ha pagato circa 300mila euro di debiti di gioco di un attore. La somma copre parte dei circa 1,4 milioni di euro accumulati nel tempo. La notizia è stata resa nota da fonti vicine alla persona coinvolta. Non sono stati forniti dettagli sull’identità del donatore né sulla modalità di pagamento. La vicenda riguarda esclusivamente questioni di natura finanziaria legate a problemi di gioco.

Un amico anonimo, Massimo Ceccherini avrebbe azzerato i debiti che aveva accumulato nel corso degli anni, una cifra di circa 1 milione e 400mila euro. L’attore e regista, riporta l’edizione online del Corriere Fiorentino, ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Firenze per risolvere i suoi debiti con l’erario e altri creditori, a causa della sua ludopatia, per la quale sta affrontando un percorso al SerD di Pistoia. Ceccherini aveva accumulato debiti, stando al resoconto processuale, per oltre 1 milione tra istituti di credito e il fisco. Per far fronte a questa situazione, spiega il Corriere, l'attore aveva richiesto il cosiddetto «concordato minore con assuntore», che permette a chi è in sovra-indebitamento di saldare i debiti tramite l’intervento di una «terza persona». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Cancellati i debiti di gioco di Massimo Ceccherini, un amico "anonimo" dona 300mila euro

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