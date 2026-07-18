Massa piange Martina Francini | è morta a 28 anni la figlia dell’ex campione di Napoli e Torino Giovanni Francini

Da notizieaudaci.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martina Francini, figlia dell’ex calciatore Giovanni Francini, è morta a 28 anni dopo una lunga malattia. La giovane aveva legami con Napoli e Torino, città dove il padre ha giocato e vinto uno scudetto e una Coppa Uefa. La notizia ha suscitato cordoglio tra le comunità sportive di entrambe le città e tra i tifosi del calcio. La famiglia Francini ha comunicato la scomparsa senza ulteriori dettagli.

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La giovane si è spenta dopo una lunga malattia, il cordoglio di Napoli, Torino e del mondo del calcio per l’ex difensore che vinse Scudetto e Coppa Uefa con Maradona. La città di Massa è avvolta dal dolore per la scomparsa di Martina Francini, morta a soli 28 anni dopo una lunga malattia affrontata con grande dignità e riservatezza. La giovane era la figlia di Giovanni Francini, ex terzino di Napoli e Torino, protagonista di una delle pagine più belle della storia del calcio azzurro accanto a Diego Armando Maradona. La notizia si è diffusa nella giornata di sabato 18 luglio, suscitando profonda commozione non solo nella città toscana, dove la famiglia Francini è molto conosciuta, ma anche negli ambienti calcistici di Napoli e Torino, le due piazze che hanno segnato la carriera dell’ex difensore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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