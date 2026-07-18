Uno scalatore è precipitato di 35 metri durante una frana in montagna avvenuta sabato mattina vicino a via Edro, sul lato nord del Pizzo d’Uccello, in provincia di Massa-Carrara. Miracolosamente, ha riportato solo ferite leggere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Una frana in montagna, uno scalatore che precipita per 35 metri e, miracolosamente, rimane solo ferito. È successo sabato mattina nei pressi di via Edro, sul lato nord del Pizzo d’Uccello, in provincia di Massa-Carrara. Al momento della frana sul luogo si trovavano due scalatori. Uno dei due è precipitato per circa 35 metri ma è rimasto vigile e cosciente, tanto che la centrale 118, avvisata da altre persone, è restata sempre in contatto telefonico con lui direttamente. Si tratta di un giovane di 28 anni. Per il recupero è stato attivato l’ elisoccorso Pegaso, la cui partenza però è in dubbio a causa del cielo nuvoloso. I soccorritori stanno cercando di arrivare nel punto dell’incidente anche via terra ma in questo caso le operazioni potrebbero essere molto più lunghe e complesse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Massa-Carrara, frana in montagna: scalatore precipita per 35 metri

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