Precipita da 3 metri di altezza mentre passeggia in montagna | salvata una donna
Una donna è caduta da un'altezza di circa tre metri mentre si trovava in una zona montana di Eboli. L'incidente si è verificato in via Tavoliello, dove la donna stava facendo una passeggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato in salvo la donna senza gravi ferite. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le circostanze precise della caduta non sono state rese note.
Dramma sfiorato, ad Eboli. Una donna è precipitata da 3 metri di altezza, mentre passeggiava in montagna, in via Tavoliello. La malcapitata è stata soccorsa dai sanitari del Vopi e trasportata all’ospedale, per una sospetta frattura agli arti. Provvidenziale, l'intervento che le ha risparmiato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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