Precipita da 3 metri di altezza mentre passeggia in montagna | salvata una donna

Una donna è caduta da un'altezza di circa tre metri mentre si trovava in una zona montana di Eboli. L'incidente si è verificato in via Tavoliello, dove la donna stava facendo una passeggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato in salvo la donna senza gravi ferite. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le circostanze precise della caduta non sono state rese note.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui