Precipita da 3 metri di altezza mentre passeggia in montagna | salvata una anziana

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 83 anni è caduta da un'altezza di circa tre metri mentre stava facendo una passeggiata in montagna, in via Tavoliello, ad Eboli. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e fortunatamente la donna è stata soccorsa tempestivamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l’hanno assistita e trasportata in ospedale per accertamenti. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’incidente, al momento senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

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Dramma sfiorato, ad Eboli. Una donna di 83 anni è precipitata da 3 metri di altezza, mentre passeggiava in montagna, in via Tavoliello. La malcapitata è stata soccorsa dai sanitari del Vopi e trasportata all’ospedale, per una sospetta frattura agli arti. Provvidenziale, l'intervento che le ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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