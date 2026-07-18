Un nuovo trailer di Marvel’s Wolverine, intitolato Ain’t No Hero, mostra un’immagine violenta e adulta del personaggio. Il video evidenzia uno stile più crudo e tormentato, in linea con la direzione artistica adottata dallo sviluppatore Insomniac Games.

Marvel’s Wolverine torna a mostrarsi con Ain’t No Hero, un nuovo trailer cinematografico che conferma la direzione adulta, violenta e tormentata scelta da Insomniac Games per raccontare Logan. Il filmato non presenta una lunga sequenza di gioco, ma si concentra sulla storia e sulla personalità del protagonista. Wolverine appare come un uomo segnato da decenni di combattimenti, incapace di liberarsi completamente dalle conseguenze delle proprie azioni. La presentazione introduce inoltre una nuova minaccia molto conosciuta dagli appassionati dei fumetti Marvel: Lady Deathstrike. Il gioco sarà disponibile dal 15 settembre 2026, esclusivamente su PlayStation 5. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Marvel’s Wolverine è feroce nel trailer Ain’t No Hero

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Marvels Wolverine - Extended Gameplay Trailer | PS5 Games

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