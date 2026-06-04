Nel trailer di Marvel’s Wolverine su PS5, si vede Logan impegnato in combattimenti intensi contro figure armate come i Reavers e Trask. Le immagini mostrano anche alcuni mutanti, tra cui gli X-Men, in un contesto di tensione e conflitto. Lo stile visivo è crudo e violento, con scene di lotta che evidenziano un’atmosfera ostile. La narrazione suggerisce una trama incentrata sulla caccia ai mutanti.

Il trailer dello State of Play non anticipa solo un action brutale: dietro Logan emerge una storia sulla caccia ai mutanti. Marvel’s Wolverine ha finalmente una data: il gioco di Insomniac arriverà su PS5 il 15 settembre 2026. Ma il dettaglio più interessante del nuovo trailer non è il calendario: sono Reavers, Bolivar Trask e Jean Grey a suggerire che la storia sarà molto più grande di Logan. Il filmato mostrato allo State of Play ha confermato il tono brutale dell’esclusiva PlayStation: combattimenti ravvicinati, artigli, sangue, finisher violente e un Wolverine molto diverso dagli eroi più “puliti” visti nei precedenti giochi Marvel di Insomniac. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marvel’s Wolverine su PS5: Trask, Reavers e X-Men cambiano il senso del trailer

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