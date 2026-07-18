Una giovane imprenditrice ha riaperto il locale “Il Buco alla Barca” a Bologna, trasformandolo in una pizzeria chiamata “84010”. La nuova attività ha aperto i battenti questa settimana, con un nome che richiama il CAP della Costiera Amalfitana. La proprietaria, 26 anni, ha deciso di intraprendere questa strada dopo aver trovato un annuncio di affitto online due anni fa, senza esitazioni. La pizzeria si trova nel centro storico e propone una menu dedicato alle specialità napoletane.

Bologna, 18 luglio 2026 – Quando due anni fa ha letto l’annuncio sul sito di affitti e compravendite, non ha avuto dubbi, ci avrebbe provato. Allora Martina Nacchia aveva solo 24 anni, ma le sue idee erano già molto chiare: avrebbe lasciato il lavoro che le portava via troppe energie in cambio di uno stipendio basso e sarebbe diventata imprenditrice del cibo, cercando di aprire un suo posto, sogno nel cassetto da sempre. In questi due anni si è “allenata”, per così dire, facendo formazione. Che coincidenza: perché l’annuncio era quello dei locali della famosa pizzeria della Barca il Buco, di cui il Carlino ha dato la notizia della chiusura definitiva lo scorso 20 giugno, e lei, proprio vicino a via Grieco, c’è nata e cresciuta, anche se oggi abita a Castel d’Aiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Martina, imprenditrice del cibo a 26 anni. Il Buco alla Barca rinasce, apre una pizzeria: “Si chiamerà ‘84010’, come il cap della Costiera Amalfitana”

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