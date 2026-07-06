Escono in barca per l’addio al celibato ma va a fondo | salvati in sette in Costiera Amalfitana Il brindisi interrotto dal guasto e il naufragio

Notizia in breve

Una barca di circa dieci metri che partecipava a un addio al celibato in Costiera Amalfitana è affondata domenica 5 luglio a causa di un guasto tecnico. Sette persone sono state tratte in salvo dopo che l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e a capovolgersi. L’incidente ha interrotto un brindisi di festa, trasformando la giornata in un’emergenza. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.