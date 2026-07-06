Escono in barca per l’addio al celibato ma va a fondo | salvati in sette in Costiera Amalfitana Il brindisi interrotto dal guasto e il naufragio
Una barca di circa dieci metri che partecipava a un addio al celibato in Costiera Amalfitana è affondata domenica 5 luglio a causa di un guasto tecnico. Sette persone sono state tratte in salvo dopo che l’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e a capovolgersi. L’incidente ha interrotto un brindisi di festa, trasformando la giornata in un’emergenza. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.
Una giornata di festa trasformata in un naufragio nel giro di poche ore. È l’ addio al celibato da incubo vissuto domenica 5 luglio da un gruppo di sette amici in Costiera Amalfitana, dove un’imbarcazione di circa dieci metri è colata a picco a causa di un grave guasto tecnico, costringendo i passeggeri a essere tratti in salvo d’urgenza. Il brindisi interrotto e l’avaria. Come riporta l’edizione salernitana del Corriere della Sera, il viaggio era iniziato in mattinata dal molo Santa Teresa del porto di Salerno. A bordo, un imprenditore di Pontecagnano insieme ai suoi amici più stretti, pronti a festeggiare il futuro matrimonio con un pranzo al largo di Amalfi e Positano. 🔗 Leggi su Open.online
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Costiera amalfitana, addio al celibato da incubo: barca affonda al largo di Maiori. Sette persone salvate dalla CapitaneriaUna barca di circa 10 metri con sette persone a bordo si è capovolta e affondata al largo di Maiori nella mattinata di ieri, domenica 5 luglio.
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