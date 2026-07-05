Arisa scatenata in pizzeria a Napoli balla sulle notte di La Costiera amalfitana

Da video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una pizzeria di Napoli, la cantante ha ballato con un'amica e una pizzaiola sulle note di una canzone di Rovazzi e Nino D'Angelo. L'evento si è svolto nel locale gestito da Gino Sorbillo. La cantante si è esibita in un momento informale, coinvolgendo anche altri presenti nel locale. Nessuna comunicazione ufficiale o dichiarazione è stata rilasciata riguardo all'episodio.

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La cantante nel locale di Gino Sorbillo, coinvolge un'amica e una pizzaiola nel ballo sulle note della canzone realizzata con Rovazzi e Nino D'Angelo. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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