arisa scatenata in pizzeria a napoli balla sulle notte di la costiera amalfitana

Notizia in breve

In una pizzeria di Napoli, la cantante ha ballato con un'amica e una pizzaiola sulle note di una canzone di Rovazzi e Nino D'Angelo. L'evento si è svolto nel locale gestito da Gino Sorbillo. La cantante si è esibita in un momento informale, coinvolgendo anche altri presenti nel locale. Nessuna comunicazione ufficiale o dichiarazione è stata rilasciata riguardo all'episodio.