L’Inter ha annunciato il proprio viaggio a Perth, in Australia, come un’opportunità per promuovere il proprio marchio a livello internazionale. La squadra sta partecipando a un evento che rappresenta una tappa significativa per la presenza globale del club. L’obiettivo dichiarato è diffondere il marchio del team in un mercato emergente. Il viaggio è stato descritto come un’occasione unica e importante, segnando un passo avanti nell’espansione internazionale dell’Inter.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il viaggio dell’ Inter in Australia segna un passo storico per l’espansione globale del brand. A confermare il valore di questa tournée a Perth sono state le dichiarazioni ufficiali rilasciate dal presidente dell’Inter, diffuse dall’ Agenzia Internazionale Stampa Estero (AISE). La massima carica societaria ha sottolineato come la doppia sfida all’ Optus Stadium sia un’opportunità unica per consolidare il legame con i quattro Inter Club e le due Academy attive sul territorio australiano, valorizzando la presenza dei nerazzurri in un mercato strategico. Le parole del presidente mettono in chiaro l’importanza commerciale del match, ma i riflettori restano puntati anche sul campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta: «L’occasione di essere a Perth forse è unica. Diffondiamo il nostro marchio»

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