Una vetrina per il futuro | È un’occasione unica

Le aule del liceo nautico sono pronte ad accogliere studenti e docenti per una giornata dedicata alle opportunità legate al settore marittimo. L'evento, che si svolge questa mattina, prevede incontri e presentazioni di progetti legati alle professioni del mare e alle innovazioni nel settore. Partecipanti e visitatori potranno approfondire le prospettive di sviluppo e formazione offerte dall'istituto, in un'occasione che mira a mettere in luce il ruolo del comparto marittimo nel panorama locale.

Le aule del Nautico si preparano ad accogliere il futuro del mare: da questa mattina prende ufficialmente il via a Viareggio la Gara nazionale degli Istituti Nautici, la competizione più prestigiosa del settore marittimo studentesco, che quest’anno vede come capofila e cuore pulsante il Galilei Artiglio. L’evento non è solo una sfida accademica, ma una vera e propria vetrina per le eccellenze del domani, in una città che della nautica da diporto e della cantieristica ha fatto il suo vessillo internazionale. Grande la soddisfazione di Vanda Zurrida, dirigente scolastica del Galilei Artiglio, che ha accolto con entusiasmo il ruolo di coordinatrice di questa edizione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una vetrina per il futuro: "È un’occasione unica" SSL x Harrison Audio Studio Console Showcase in Seoul RECAP Notizie correlate Leggi anche: Futuro Lucca, spunta una nuova soluzione: occasione per il Napoli Leggi anche: Cassino, in occasione dei Campionati Mondiali Universitari di Corsa Campestre il CUS organizza "Vetrina Mondiale" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Una vetrina per il futuro: È un’occasione unica; Da edicola a vetrina per l’abbigliamento, così rinasce lo storico chiosco; A Ravenna arriva DePortibus: il festival che mette al centro il futuro dei porti e del Mediterraneo; Il Futuro in un rimbalzo controllato: successo per il Futsal Day in Friuli Venezia Giulia. Una vetrina per il futuro: È un’occasione unicaLe aule del Nautico si preparano ad accogliere il futuro del mare: da questa mattina prende ufficialmente il via a Viareggio la Gara nazionale degli Istituti Nautici, la competizione più prestigiosa d ... lanazione.it Sostenibilità: motore per il futuro dell'economiaIl tessuto produttivo italiano si trova nel pieno di una trasformazione profonda che coinvolge ogni settore e che ridefinisce le priorità strategiche delle imprese su scala nazionale. Le imprese che o ... ciociariaoggi.it Milan store con adesivi nerazzurri Il povero addetto stamattina sta ripulendo la vetrina - facebook.com facebook