Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, ha commentato pubblicamente le parole di Cardinale, proprietario del Milan, che aveva fatto un riferimento al percorso della sua squadra. Marotta ha espresso un augurio rivolto al Milan di seguire lo stesso cammino intrapreso dall’Inter. La dichiarazione è arrivata dopo le dichiarazioni di Cardinale, senza specificare ulteriori dettagli o commenti su altri aspetti legati alle rispettive squadre.

Un vero e proprio scontro a distanza quello tra Milan ed Inter. I protagonisti? I due uomini più 'potenti': Gerry Cardinale e Giuseppe Marotta. Nei giorni scorsi, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato una lunghissima intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' e al 'Corriere della Sera', parlando del delicato momento che i rossoneri stanno affrontando. "Vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali: l’importanza delle infrastrutture sportive; come modernizzare il calcio italiano; perché l’Italia ha mancato un altro Mondiale, il terzo di fila. Invece si fa polemica. Vede, non si tratta solo di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marotta risponde a Cardinale: “Auguro al Milan di fare il nostro percorso”

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