In vista di SummerSlam, le quote dei bookmaker indicano CM Punk come favorito per il titolo WWE. Tuttavia, tra gli scommettitori cresce il sostegno a Cody Rhodes, considerato sfidante sfavorito. Mark Henry ha previsto che Rhodes potrebbe tornare campione durante l’evento. La sfida tra i due protagonisti si fa più incerta, con un possibile cambio di titolo che si fa strada tra le ipotesi.

Nonostante le attuali quote dei bookmaker favoriscano il campione indiscusso WWE, CM Punk, in vista di SummerSlam, il sostegno nei confronti del suo sfidante sfavorito, Cody Rhodes, sembra essere in crescita questa settimana. Durante Busted Open Radio, il WWE Hall of Famer, Mark Henry, ha infatti rivelato di essere tra coloro che puntano su “The American Nightmare” nel grande evento estivo. Mark Henry prevede la caduta di CM Punk. A sollevare per primo l’ipotesi di un nuovo regno titolato per Rhodes è stato il co-conduttore Dave LaGreca, ricordando come Cody abbia recentemente perso l’ Undisputed WWE Championship a Night of Champions.... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Mark Henry pronostica un cambio di titolo a SummerSlam: “Cody Rhodes tornerà campione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WWE: CM Punk e Cody Rhodes decidono il main event di SummerSlam con una stretta di manoDurante l'apertura di SmackDown del 10 luglio, si è annunciato che CM Punk difenderà il WWE Championship contro Cody Rhodes a SummerSlam, che si...

WWE: Raw, Cody Rhodes torna all’assalto del titolo di Sami Zayn. E Chicago sogna CM PunkDurante la puntata di Monday Night Raw alla Allstate Arena di Chicago, Cody Rhodes ha affrontato Sami Zayn nel tentativo di conquistare il titolo.