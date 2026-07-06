WWE | Raw Cody Rhodes torna all’assalto del titolo di Sami Zayn E Chicago sogna CM Punk

Notizia in breve

Durante la puntata di Monday Night Raw alla Allstate Arena di Chicago, Cody Rhodes ha affrontato Sami Zayn nel tentativo di conquistare il titolo. La serata ha visto anche il ritorno di CM Punk, che ha attirato l’attenzione dei fan presenti. La competizione tra i wrestler continua a muoversi in vista di SummerSlam, con vari incontri e scontri previsti per le prossime settimane. La puntata ha coinvolto diversi atleti e ha mantenuto alta l’attenzione sul percorso verso il grande evento.