WWE | Raw Cody Rhodes torna all’assalto del titolo di Sami Zayn E Chicago sogna CM Punk

Da zonawrestling.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la puntata di Monday Night Raw alla Allstate Arena di Chicago, Cody Rhodes ha affrontato Sami Zayn nel tentativo di conquistare il titolo. La serata ha visto anche il ritorno di CM Punk, che ha attirato l’attenzione dei fan presenti. La competizione tra i wrestler continua a muoversi in vista di SummerSlam, con vari incontri e scontri previsti per le prossime settimane. La puntata ha coinvolto diversi atleti e ha mantenuto alta l’attenzione sul percorso verso il grande evento.

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La corsa verso SummerSlam prosegue con una nuova puntata di Monday Night Raw, che questa notte farà tappa alla Allstate Arena di Chicago, una delle città più iconiche nella storia recente della WWE. Il match di cartello vedrà Sami Zayn mettere in palio l’ Undisputed WWE Championship contro Cody Rhodes, in quello che rappresenta uno dei confronti più attesi delle ultime settimane. Per Sami sarà una difesa fondamentale. Dopo aver conquistato il titolo, il campione è chiamato a confermare di poter guidare la WWE anche contro uno dei volti simbolo della compagnia. Dall’altra parte, invece, Cody Rhodes vuole riprendersi immediatamente il posto al vertice e dimostrare che il suo percorso verso il titolo non è ancora terminato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Cody Rhodes earns his rematch against Sami Zayn

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