Il vicepremier ha visitato questa mattina il carcere di Milano, incontrando un uomo condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. Salvini ha commentato di considerarlo una vittima di un’ingiustizia e ha affermato che sarebbe orgoglioso di candidarlo con la Lega. La visita è durata circa un’ora.

Il vicepremier ha visto nel penitenziario milanese il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori fuori dal suo negozio sparandogli alle spalle e ferito un terzo nel 2021 Matteo Salvini ha incontrato questa mattina nel carcere d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mario Roggero, Salvini dopo la visita: "Ritiene essere vittima di un’ingiustizia, sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega"

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Bollate, Salvini da Roggero in cella: Giusta la grazia, sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega

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