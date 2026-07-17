Il 28 aprile 2021, durante una rapina in un'abitazione in provincia di Cuneo, due persone sono state uccise e un’altra ferita. La polizia ha identificato e arrestato l’autore dell’episodio, che è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere. La vicenda si è verificata a Gallo di Grinzane e riguarda un episodio di violenza durante un tentativo di furto.

Mario Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per il duplice omicidio di Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli e il ferimento di Alessandro Modica durante una rapina a Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, il 28 aprle 2021. Circa 16 anni prima, il 17 dicembre 2005, avrebbe estratto la pistola minacciando l’allora fidanzato della figlia – dopo averlo aggredito – e i suoi genitori. Un fatto che è tornato alla luce nelle motivazioni della sentenza definitiva per i fatti di cinque anni fa, incidendo anche sulla condanna. L’aggressione all’ex fidanzato della figlia Secondo quanto scritto dai giudici nelle motivazioni riprese da ANSA, il 17 dicembre 2005 Mario Roggero avrebbe ricevuto una telefonata dalla figlia, lasciata a piedi, in mezzo alla strada, dall’allora fidanzato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero nel 2005 estrasse la pistola contro l'allora fidanzato della figlia e i suoi genitori

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Mario Roggero racconta la sua storia

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