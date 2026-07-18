La premier Giorgia Meloni ha commentato sui social un episodio in cui si è trovata a difendersi da un'aggressione, affermando che, in quella situazione, non sarebbe corretto che lei dovesse risarcire l'aggressore. Nel frattempo, il Ministero della Giustizia ha comunicato che l’iter per la concessione della grazia non è ancora stato avviato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali procedimenti giudiziari o ulteriori sviluppi legali legati all’episodio.

“Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto”. Interviene così la premier Giorgia Meloni sui social nel giorno in cui si sono aperte le porte del carcere di Bollate (Milano) per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri e averne ferito un terzo dopo una rapina nel suo negozio il 28 aprile 2021. “Con l’ultimo ddl Sicurezza – sottolinea la presidente del Consiglio – introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Roggero, Meloni: “Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti?”. Ministero Giustizia: “L’Iter per la grazia non è partito”

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Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»

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