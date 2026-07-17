Un progetto di legge sulla sicurezza stabilisce che chi viene danneggiato mentre commette un reato non può ricevere risarcimenti. La legge prevede inoltre che i familiari di chi subisce danni in tale situazione non possano avanzare richieste di risarcimento. La normativa si basa sulla considerazione che non si possa chiedere un risarcimento a chi ha agito illegalmente e si trova in una condizione di difesa.

«Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Nel post è allegata anche una foto della premier e la scritta "Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque" «Chi viola la legge - scrive ancora la premier - non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, Meloni: «Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto»

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Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»

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