Mario Roggero deve presentarsi in carcere firmato l’ordine di carcerazione L’ipotesi su quanto dovrà scontare in cella

Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, deve entrare in carcere oggi stesso. Questa mattina, 17 luglio, è stato firmato l’ordine di detenzione. Non sono state rese note le specifiche sulla durata della pena o sui capi di imputazione. Roggero si presenterà presso la struttura carceraria come previsto dalla legge. L’ordine di carcerazione è stato emesso e firmato questa mattina.

Deve entrare oggi stesso in carcere Mario Roggero, dopo che questa mattina 17 luglio è arrivato l’ordine di carcerazione per il gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. Il provvedimento porta la firma del procuratore Biagio Mazzeo ed è stato emesso dalla Procura di Asti alle 12.45. La condanna definitiva, arrivata mercoledì 15 luglio dalla Cassazione, riguarda l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, fatti del 28 aprile 2021. Il percorso giudiziario era partito proprio ad Asti, dove in primo grado Roggero era stato condannato a 17 anni di reclusione, pena poi scesa a 14 anni e 9 mesi in appello a Torino e confermata dalla Cassazione. 🔗 Leggi su Open.online

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