Poco prima delle cinque del pomeriggio, un uomo si è presentato al carcere di Bollate accompagnato dalla moglie e dalla figlia. Ha una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi da scontare. In carcere, si è mostrato commosso e ha chiesto la grazia, accusando il presidente della Repubblica di averla concessa a persone coinvolte in reati diversi, tra cui un politico e degli scafisti.

Poco prima delle cinque del pomeriggio Mario Roggero, accompagnato dalla moglie e dalla figlia Laura, si presenta al carcere di Bollate. Davanti a sé ha una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi da scontare, è commosso ma conserva una buona dose di ottimismo. Quando pensa di uscire? «Presto. Certamente non tra 14 anni». Confida nel capo dello Stato e nei precedenti: «Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato trenta persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza». Ma dopo alcune ore nella struttura, il gioielliere crolla: «È molto provato. Dopo essere entrato ha pianto», riferisce chi gli era accanto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Mario Roggero in cella piange e rivendica la grazia: «Mattarella l?ha data a Minetti e agli scafisti»

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