Un uomo è stato trasferito nel carcere di Bollate. Su richiesta di grazia, il procedimento è stato avviato dal ministro della Giustizia. Un altro detenuto, coinvolto in un procedimento giudiziario, si è espresso sui propri sentimenti riguardo alle proprie azioni, affermando di aver maturato un pentimento con il tempo.

Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto ha risposto "Si, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni". Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intanto, ha avviato oggi l’istruttoria finalizzata all’eventuale concessione della grazia in favore di Mario Roggero, in coordinamento con la Procura Generale della Corte d’Appello di Torino. I magistrati avranno il compito di raccogliere tutta la documentazione, i pareri del Tribunale di sorveglianza e lo storico giudiziario di Roggero: il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e ferito un terzo in seguito a un colpo nel suo negozio a Grinzane Cavour. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, Roggero in carcere a Bollate: "Mattarella ha graziato Nicole Minetti"

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Nordio avvia l'istruttoria per la grazia a Roggero e sale al Quirinale da Mattarella

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Milano, Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: «Spero in Mattarella: ha graziato uno scafista e Nicole Minetti»Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori si è costituito volontariamente nel carcere di Bollate.

Temi più discussi: Grazia a Roggero, l'iniziativa di Nordio e perché Mattarella ha richiamato il ministro; Nordio avvia l'istruttoria per la concessione della grazia a Roggero; Mattarella si fa sentire con Nordio. Il ministro convocato dopo l'istruttoria sulla grazia a Roggero (invocata dalle destre); Caso Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la Costituzione.

Caso Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio che aveva avviato l'istruttoria per concedergli la grazia: La grazia è facoltà esclusiva del capo dello Stato, lo dice la Costituzione reddit

Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, Roggero in carcere a Bollate: Mattarella ha graziato Nicole MinettiMariangela Sandrone, moglie del gioielliere, ha presentato la domanda di grazia per il marito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... msn.com

Mattarella si fa sentire con Nordio. Il ministro convocato dopo l'istruttoria sulla grazia a Roggero (invocata dalle destre)Il ministro ha avviato l'iter per graziare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori. Il requisito fondamentale è il pentimento del condannato, ... huffingtonpost.it