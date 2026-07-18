Un legale ha dichiarato che i tempi per ottenere la grazia sono lunghi e che i domiciliari non sono possibili, aggiungendo che il morale del soggetto non è basso. Nel frattempo, l’avvocato di parte civile ha ricordato che il soggetto non ha ancora versato le provvisionali previste dalla sentenza.

Parallelamente, l’avvocato di parte civile Giuseppe Roberto Caruso ha ricordato che Roggero non ha ancora versato le provvisionali previste dalla sentenza: “Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà” Mario Roggero ha trascorso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mario Roggero, il legale: "Per la grazia i tempi sono lunghi, i domiciliari non sono possibili, il morale non è basso"

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Caso Roggero, il legale: Fiduciosi per la grazia ma tempi non brevi

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