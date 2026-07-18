Mario Roggero il legale | Per la grazia i tempi sono lunghi i domiciliari non sono possibili il morale non è basso
Un legale ha dichiarato che i tempi per ottenere la grazia sono lunghi e che i domiciliari non sono possibili, aggiungendo che il morale del soggetto non è basso. Nel frattempo, l’avvocato di parte civile ha ricordato che il soggetto non ha ancora versato le provvisionali previste dalla sentenza.
Parallelamente, l’avvocato di parte civile Giuseppe Roberto Caruso ha ricordato che Roggero non ha ancora versato le provvisionali previste dalla sentenza: “Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà” Mario Roggero ha trascorso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Caso Roggero, il legale: Fiduciosi per la grazia ma tempi non brevi
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Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; Uccise due banditi durante una rapina, Cassazione conferma condanna per gioielliere Mario Roggero.
Dobbiamo sapere che i tempi per un’istruttoria presidenziale non sono brevi, ha detto il legale di Mario Roggero, Stefano Marcolini, dopo aver visitato il gioielliere nel carcere di Bollate, dichiarandosi però fiducioso per la domanda di grazia presentata. Quant facebook
Per quanto riguarda un'eventuale grazia per il gioielliere Mario Roggero, il suo legale Stefano Marcolini ha sottolineato che c'è fiducia, ma anche che i tempi nel caso saranno lunghi. Esclusi al momento gli arresti domiciliari o misure alternative, mentre si atten x.com
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