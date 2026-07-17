Mario Roggero in carcere a Bollate | Sono pentito ma bisogna trovarsi in quelle situazioni | Presentata domanda di grazia

Mario Roggero è stato trasferito nel carcere di Bollate. Durante un colloquio con i giornalisti, ha affermato di essere pentito delle proprie azioni, aggiungendo però che bisogna trovarsi nelle circostanze giuste per capire. È stata presentata una domanda di grazia. Roggero ha risposto alle domande sul suo stato d’animo senza approfondire altri dettagli.

Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto: "Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni". La moglie del gioielliere di 72 anni - condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese - ha presentato una domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena., Le iniziative di Roggero sono state depositate dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione da parte della Procura di Asti, arrivato in seguito alla conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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