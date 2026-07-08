Nuclitalia sta valutando tempi e costi delle tecnologie nucleari per il futuro energetico del Paese. L'azienda sta analizzando la fattibilità di questa opzione, senza indicare una tempistica precisa per l'eventuale realizzazione.

Nuclitalia sta analizzando tempi e costi delle possibili tecnologie da applicare per valutare la percorribilità di questa strada per il Paese. L'ad della società Luca Mastrantonio traccia la rotta: “Priorità sarà istituire in tempi rapidi un'autorità di controllo, aggiornare le procedure autorizzative e avere strumenti pubblici capaci di ridurre eventuali rischi finanziari” Il nucleare viene sempre più visto anche in Italia come uno strumento fondamentale per abbassare ulteriormente il costo all'ingrosso dell'energia e rafforzare l'indipendenza energetica del Paese, alle prese con le incertezze degli scenari geopolitici internazionali. L'Italia, infatti, ha una forte dipendenza strutturale dalla generazione a gas (materia prima che viene importata). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - L'Italia studia il nucleare per progettare il futuro energetico. La strada è tracciata, ma i tempi sono ancora lunghi

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