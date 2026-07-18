Un influencer ha commentato il caso di un uomo detenuto, paragonandolo a quello di una deputata europea. Secondo la sua opinione, la Salis, accusata di un crimine grave all’estero, gode di immunità e può lavorare con un reddito elevato, mentre l’uomo è in carcere. Il video mostra il confronto tra le due situazioni, evidenziando le differenze nelle condizioni legali e di libertà.

L'influencer Federico Rossi paragona il caso Roggero a Ilaria Salis: “Come fa quella ad essere libera di girare, avere un lavoro da più di 10.000€ al mese, essere un europarlamentare deputata con immunità, quindi in carcere non ci può andare, quando all'estero è stata accusata di un crimine grave co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mario Roggero, Federico Rossi: “Ingiusto il carcere, la Salis spaccò la testa a chi non la pensava come lei ed è libera” - VIDEO

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