Un ragazzo di 14 anni e 9 mesi rischia quasi quattordici anni di carcere, in seguito a una condanna che solleva questioni sulla normativa vigente. La vicenda ha suscitato un dibattito acceso sulla legge stessa, piuttosto che sulle persone che la applicano. La sentenza mette in discussione i limiti e le modalità di applicazione delle pene ai minori, evidenziando come le norme attuali possano influenzare in modo diretto e pesante la vita di un adolescente.

La vicenda di Mario Roggero segna uno di quei momenti in cui un Paese è chiamato a interrogarsi non soltanto su una sentenza, ma sul significato stesso della giustizia. La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione nei confronti del gioielliere che, durante una rapina nella sua attività, uccise due dei rapinatori. Su una cosa desidero essere molto chiaro. Non condivido chi attacca la magistratura. I giudici hanno il dovere di applicare le leggi vigenti e di decidere sulla base delle prove e delle norme che il Parlamento ha approvato. In uno Stato di diritto questo principio è irrinunciabile e va difeso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Roggero, 14 anni e 9 mesi di carcere: è la legge che deve cambiare, non chi la applica

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Mario Roggero, condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise i rapinatori

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