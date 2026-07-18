Una donna ha accusato di aver subito un'aggressione da parte di un uomo, che ha risposto dichiarandosi vittima e affermando di aver agito per difendersi. La discussione si è conclusa con la donna che ha chiesto un risarcimento. Nel frattempo, emergono dettagli sull'avvio di un'istruttoria legale riguardo all'accaduto, senza che siano stati ancora resi pubblici tutti i passaggi dell'indagine.

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© Ilmattino.it - Mario Roggero e la grazia, Meloni: «Mi aggredisci? Io mi difendo». Ma spunta il giallo dell?istruttoria

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