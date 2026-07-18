Giorgia Meloni ha risposto a una presunta aggressione di un uomo, affermando di aver agito in difesa propria. La politica ha dichiarato: «Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto». La vicenda si è sviluppata in un contesto ancora poco chiaro, con un’istruttoria in corso che indaga sui dettagli dell’incidente. La donna ha atteso meno di 24 ore prima di commentare pubblicamente l’accaduto.

«Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto». Giorgia Meloni lascia decantare, ma nemmeno troppo. Attende che passino scarse 24 ore dallo stop del Quirinale al ministro della Giustizia Carlo Nordio, "reo" di aver morso il freno sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina nel suo negozio risalente all'aprile del 2021. La presidente del Consiglio, in buona compagnia del resto del governo, si guarda bene dall'entrare in rotta di collisione con il Colle, ma torna a difendere a spada tratta, pur senza mai menzionarlo, l'uomo... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Grazia a Mario Roggero, Meloni: «Mi aggredisci? Io mi difendo». E c?è il giallo dell?istruttoria

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