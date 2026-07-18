Mario Roggero è stato trasferito nel carcere di Bollate, dove dovrà scontare una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta il 28 aprile 2021. Nel frattempo, il suo nome viene ancora menzionato nel dibattito politico come possibile candidato alle prossime elezioni, suscitando divisioni all’interno del centrodestra. La discussione riguarda la compatibilità della candidatura con la condanna penale definitiva.

Mentre Mario Roggero faceva il suo ingresso nel carcere di Bollate, dove dovrà scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo la rapina subita il 28 aprile 2021, il suo nome continuava a circolare nel dibattito politico come possibile candidato alle prossime elezioni. Un’ipotesi rilanciata dal conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, ma che si scontra con i limiti imposti dalla legge e divide gli stessi partiti del centrodestra. La proposta di Cruciani e la prudenza della Lega. A sostenere per primo la candidatura del gioielliere è stato Giuseppe Cruciani, che nei giorni scorsi aveva invitato un partito a inserirlo nelle proprie liste, richiamando il precedente di Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo nel 2024 mentre era detenuta in Ungheria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mario Roggero candidato? L’ipotesi divide il centrodestra

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