Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi il gioielliere che uccise i rapinatori | Si costituirà oggi stesso – Il video

Da open.online 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi riguarda un gioielliere che, nel 2021, ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al suo negozio. Il giudice ha confermato la pena inflitta in primo grado. L’uomo si è dichiarato disponibile a costituirsi già nello stesso giorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell’imputato. I giudici hanno quindi fatto passare in giudicato quanto deciso nel dicembre dello scorso anno dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino. L’omicidio e il processo. Roggero uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l’assalto al suo negozio. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: sparò e uccise due rapinatori

Video Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: sparò e uccise due rapinatori

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni per l'omicidio di due rapinatori. I suoi avvocati: "Si costituirà già oggi"Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver sparato e ucciso due...

Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: sparò e uccise due rapinatori fuori dalla sua gioielleria a CuneoUna condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi è stata inflitta a un gioielliere coinvolto in un episodio avvenuto nel 2021, durante il quale ha sparato...

Temi più discussi: Mario Roggero in Cassazione: Pronto per il carcere. Il pg chiede la conferma della condanna; Caso Grinzane, oggi il verdetto della Cassazione: il gioielliere chiede sui social una colletta; Mario Roggero, il giorno della verità: Inondato di affetto e donazioni. Chi è il gioielliere di 72 anni che rischia il carcere per omicidio; Post di Salvini a favore del gioielliere Mario Roggero condannato in appello per aver ucciso due rapinatori.

mario roggero mario roggero condannato inUccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario RoggeroIn secondo grado pena di 14 anni e 9 mesi, accolta la richiesta della pg. L'uomo in un video, prima delle sentenza: Vi chiedo una preghiera. Vannacci: Se i rapinatori non fossero entrati nella gioi ... ansa.it

mario roggero mario roggero condannato inCondannato in via definitiva gioielliere Mario Roggero, uccise due ladri a Grinzane CavourLeggi su Sky TG24 l'articolo Attesa sentenza per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri a Grinzane Cavour ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web