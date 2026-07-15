Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi il gioielliere che uccise i rapinatori | Si costituirà oggi stesso – Il video

La condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi riguarda un gioielliere che, nel 2021, ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al suo negozio. Il giudice ha confermato la pena inflitta in primo grado. L’uomo si è dichiarato disponibile a costituirsi già nello stesso giorno.

È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell’imputato. I giudici hanno quindi fatto passare in giudicato quanto deciso nel dicembre dello scorso anno dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino. L’omicidio e il processo. Roggero uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l’assalto al suo negozio. 🔗 Leggi su Open.online

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Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: sparò e uccise due rapinatori

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Mario Roggero condannato in via definitiva per l'omicidio dei rapinatori. Deve scontare 14 anni e 9 mesi di carcere. Decisione della Cassazione #ANSA x.com

Come diamine fa certa gente a stare dalla parte di Mario Roggero? reddit

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