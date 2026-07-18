Mario Martinez padre di Lautaro emozionato | Gol in semifinale? Pelle d’oca Inter? Legame di cuore ricambiato

Da internews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Paolo Moramarco Mario Martinez (padre di Lautaro) ha parlato ai microfoni di Sky Sport del figlio, attaccante dell’Inter tra emozioni e legame con i nerazzurri. A un giorno dalla finalissima dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, Mario Martinez, papà di Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la semifinale e la dedica che il figlio gli ha rivolto dopo il gol decisivo. CHE EMOZIONE HAI PROVATO PER LA DEDICA DI LAUTARO? – «Mi è venuta la pelle d’oca, avevo l’emozione del gol che aveva appena segnato e la dedica è stata una emozione pura. Per arrivare qui, ha fatto tanti sacrifici, a quando se n’è andato per la prima volta da casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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