Mario Martinez padre di Lautaro emozionato | Gol in semifinale? Pelle d’oca Inter? Legame di cuore ricambiato
di Paolo Moramarco Mario Martinez (padre di Lautaro) ha parlato ai microfoni di Sky Sport del figlio, attaccante dell’Inter tra emozioni e legame con i nerazzurri. A un giorno dalla finalissima dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, Mario Martinez, papà di Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la semifinale e la dedica che il figlio gli ha rivolto dopo il gol decisivo. CHE EMOZIONE HAI PROVATO PER LA DEDICA DI LAUTARO? – «Mi è venuta la pelle d’oca, avevo l’emozione del gol che aveva appena segnato e la dedica è stata una emozione pura. Per arrivare qui, ha fatto tanti sacrifici, a quando se n’è andato per la prima volta da casa. 🔗 Leggi su Internews24.com
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