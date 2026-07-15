L'Argentina ha vinto la semifinale contro l'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez, assistito da Messi. La partita si è giocata ad Atlanta durante i Mondiali 2026. È stata la seconda semifinale del torneo. Ventiquattro anni dopo il loro ultimo confronto in un Mondiale, le due squadre si sono affrontate nuovamente in questa fase. Il gol decisivo è stato segnato nel secondo tempo, portando l'Argentina alla finale.

Argentina e Inghilterra si sono affrontate nella seconda semifinale dei Mondiali 2026. Ecco cosa è successo ad Atlanta Ventiquattro anni dopo, l’Inghilterra e l’Argentina si ritrovano contro in un Mondiale. La posta in palio è elevatissima ovvero la finale di domenica 19 luglio contro la Spagna, vincitrice ieri per 2-0 contro la Francia. Highlights Inghilterra-Argentina, Lautaro Martinez regala la finale alla Seleccion: video gol e tabellino della semifinale – calciomercato.it (foto Ansa) Una sfida sempre sentitissima quella fra queste due nazionali, la cui rivalità ha anche motivazioni extra calcistiche. Emblematico quanto avvenuto durante i due inni nazionali con le tifoserie che hanno fischiato sonoramente quello degli avversari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Highlights Inghilterra-Argentina, la decide Lautaro Martinez su assist di Messi: video gol e tabellino della semifinale

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