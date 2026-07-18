Il giudice ha deciso di confermare i domiciliari per il giornalista e politico durante un interrogatorio durato circa un’ora. I legali di Adinolfi hanno commentato la decisione parlando di “persecuzione giudiziaria”. La richiesta di scarcerazione non è stata accolta, e l’uomo rimane quindi agli arresti domiciliari. La decisione è stata comunicata dalla giudice Giulia Arcieri.

Mario Adinolfi resta ai domiciliari: il giornalista e politico non ha convinto il giudice Giulia Arcieri a rimetterlo in libertà durante l’interrogatorio a cui si è sottoposto per circa un’ora nelle scorse ore. La gip, infatti, ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dagli avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo. Mario Adinolfi resta ai domiciliari: la decisione della gip Adinolfi non potrà parlare con i giornalisti I legali: "Palese l’innocenza di Mario Adinolfi" Mario Adinolfi resta ai domiciliari: la decisione della gip Adinolfi, 54 anni, è accusato di aver truffato decine di persone, tra cui anziani e soggetti fragili, con la promessa di guadagni stellari nelle scommesse sul calcio attraverso il sistema chiamato “Scommessa Collettiva“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Adinolfi resta ai domiciliari, la decisione della gip e l'attacco dei legali: "Persecuzione giudiziaria"

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