I legali di un giornalista agli arresti domiciliari hanno presentato un’istanza al Tribunale del Riesame, contestando le misure cautelari. Nel documento, si afferma che nei confronti del loro assistito si sarebbe verificata una “persecuzione giudiziaria”. La richiesta si basa sulla presunta ingiustizia delle restrizioni e sulla volontà di ottenere la revoca dei provvedimenti. La decisione del tribunale è attesa.

I difensori di Mario Adinolfi, attualmente agli arresti domiciliari, hanno presentato un’istanza al Tribunale del Riesame, contestando le misure cautelari disposte nei confronti del giornalista e sostenendo che nei suoi confronti si sarebbe sviluppata una vera e propria “persecuzione giudiziaria”. Lo hanno reso noto gli avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo, che rivendicano il comportamento collaborativo del loro assistito e ribadiscono la convinzione della sua estraneità alle accuse. “Adinolfi ha sempre collaborato”. Secondo i legali, durante l’interrogatorio di garanzia Mario Adinolfi ha risposto a tutte le domande formulate dalla giudice per le indagini preliminari e dal pubblico ministero, senza avvalersi della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Adinolfi, i legali al Riesame: “Contro di lui una persecuzione giudiziaria”

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