Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa come funzionava la trappola delle scommesse Il gip | Intimidatorio con chi lo contrasta – Il video

Un gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per un giornalista e leader politico, evidenziando un atteggiamento intimidatorio nei confronti di chi si opponeva. La decisione si basa su accuse di truffa legate a una trappola nelle scommesse. Secondo il giudice, l’individuo avrebbe assunto comportamenti intimidatori nei confronti di chi cercava di contrastarlo. La vicenda include anche dettagli su come funzionava la truffa nelle scommesse, con un video che approfondisce il caso.

«Appare rilevante anche l’atteggiamento intimidatorio assunto da Mario Adinolfi rispetto a chi osi contrastarlo», scrive il gip di Roma nell’ordinanza di arresto per Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, da questa mattina agli arresti domiciliari. A disporre la misura è la Procura di Roma, che lo accusa di truffa ed evasione fiscale, mentre l’esecuzione del provvedimento è stata affidata alla Guardia di Finanza. Al centro dell’inchiesta c’è la cosiddetta «scommessa collettiva», un circuito attraverso cui venivano raccolti fondi da privati a cui si promettevano rendimenti legati alle scommesse sportive. Ad Adinolfi viene contestata anche una presunta evasione da 400 mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

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Scommesse sportive, Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione fiscaleLa Guardia di Finanza ha messo agli arresti domiciliari il giornalista e leader di un movimento politico per truffa ed evasione fiscale.

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