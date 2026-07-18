Il gip ha respinto la richiesta di scarcerazione di un giornalista e fondatore di un movimento politico, citando una presunta mancanza di trasparenza. L’indagato è coinvolto in un’indagine per un sistema di truffe che avrebbe accumulato circa cinque milioni di euro. Gli avvocati dell’indagato hanno presentato un ricorso al tribunale del Riesame. La decisione riguarda esclusivamente il rilascio, senza altri dettagli sulle accuse o sui procedimenti giudiziari in corso.

Il giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia è indagato per un presunto sistema di truffe da quasi cinque milioni di euro. Gli avvocati al Riesame. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

© Roma.repubblica.it - Mario Adinolfi, no del gip alla scarcerazione: “Mancanza di trasparenza”

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