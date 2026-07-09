Mario Adinolfi è stato arrestato con l’accusa di truffa ed evasione. Secondo il gip, la sua condotta ha mostrato un livello elevato di pericolosità sociale. L’indagine ha accertato che pubblicizzava sui social, sfruttando la propria notorietà, una “scommessa collettiva” con promesse di rendimenti elevati e garantiti. L’uomo è stato fermato in relazione a queste attività.

Prometteva rendimenti elevati e garantiti attraverso una “scommessa collettiva” pubblicizzata sui social, facendo leva sulla propria notorietà pubblica. Ma, secondo la Procura di Roma, dietro quel sistema si sarebbe nascosto un meccanismo che avrebbe raccolto milioni di euro dagli aderenti, molti dei quali non hanno più rivisto il denaro versato. Per questo Mario Adinolfi, è stato posto agli arresti domiciliari. Il leader del Popolo della Famiglia ed ex parlamentare è indagato per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Contestualmente è in corso un sequestro preventivo di oltre 400mila euro per evasione fiscale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione, gip: “Elevata pericolosità sociale”

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